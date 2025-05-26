Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü Çevresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi’nin 18 Haziran’da ihaleye çıkacağını duyurdu. Proje, gölün doğal güzelliğini turizme kazandıracak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü Çevresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi’nin detaylarını paylaşarak, yapım ihalesinin 18 Haziran’da gerçekleşeceğini müjdeledi.

Türkiye’nin gözde tektonik göllerinden Sapanca Gölü’ne değer katacak proje, Kocaeli sınırından Sapanca merkezine uzanan 6 kilometrelik sahil hattında, 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek.

Proje, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, köprüler, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve doğa dostu işletmelerle donatılacak.

Başkan Alemdar, “Yeşil ile mavinin buluştuğu bu proje, gölün ekolojisini koruyarak Sakarya’nın dinlenme noktası olacak. Turizme büyük katkı sağlayacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a destekleri için teşekkür eden Başkan Alemdar, projenin kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.