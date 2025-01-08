Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak KültürTakvimi, harika bir konsere ev sahipliği yaptı. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Osmanlı döneminin ve Türk Edebiyatı’nın önemli bir değeri olan Şeyh Galip’e ithafen yapılan “Galip Dede Besteleri” konseri müzikseverleri büyüledi. Ünlü santur sanatçısı Sedat Anar, özgün yorumları ve ustalığıyla alkış yağmuruna tutuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Kültür Takvimi, birbirinden güzel etkinliklere, konserlere, programlara sahne oluyor.

Galip Dede Besteleri

Etkinlik takviminin son programı ise müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Ünlü santur sanatçısı Sedat Anar, Ziya Taşkent Konser Salonu’nda “Galip Dede Besteleri” başlıklı bir konser verdi.

Sanat ve müzik tutkunlarını her takvimde farklı etkinliklerde buluşturan Büyükşehir, yine dinleyenleri büyüleyen bir konser programına ev sahipliği yaptı.

Ayakta alkışlandı

Bu konser vefatının 226. Yıl dönümü olan “Galip Dede” olarak bilinen Türk Divan Edebiyatı Şairi Şeyh Galip’e ithaf edildi.

Şeyh Galip’in eserlerini özgün yorumuyla harmanlayarak unutulmaz bir performansa imza atan sanatçı ayakta alkışlandı.