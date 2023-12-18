İstanbul, Bağcılarda bulunan Sakızlı Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu dernek merkezinde yaptı.

Sakızlı Köyü Dernek Merkezinde yapılan Genel Kurul Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. İlk olarak Divan Başkanı ve Katip üyeler seçildi. Divan Başkanlığına Hacı Ali Clara, Katip üyeliklerine Ömer Faruk Taş ve Muharrem Aydın seçildi.

Tek listeyle yapılan kongrede Suat Çelik Başkan seçildi.

Sakızlı(Cilara) Köyü yeni Dernek Başkanı Suat Çelik oldu.

Sakızlı Köyü Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan Suat Çelik,Süleyman Bulut,Şaban Kumru,Erdoğan Aydın,Sezgin Demir,Katip Seymen,Kurban Tosun,Sezgin Parıldar,Yusuf Çelik,Özer Yıldız,Murat Yetişen,Cenap Çebi,Köksal Akgün,Ramazan Yıldız,Fatih Kaya,Lokman Çınar,Yüksel Yıldız,Hüseyin Seymen,Tolga Akgün,Faruk Korkmaz,Orhan Şen,Turgay Aydın,Şerif Korkmaz,Recep Yılmaz,Murat Kıraç,İbrahim Akgün,Serkan Kocaman,Veysel Avşar,Ufuk Bayram,Mahmut Şen,Recep Aydın,Sinan Çoban