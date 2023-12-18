Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen açılış töreni, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal'ın konuşmasıyla başladı. Zoom programından eş zamanlı katılımın da sağlandığı oturumun ikinci konuşmasını sempozyumun ortak Düzenleme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seval Yavuz, çevrim içi katılımla gerçekleştirdi. Deprem sonrası sürdürülebilir kalkınma ve dayanışma konularına vurgu yapan konuşmaların ardından, Sempozyum Onursal Başkanlarının konuşmalarına geçildi.



Sempozyumun Üniversitemiz adına Onursal Başkanlığı görevini üstlenen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, konuşmasında iki üniversite arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek kültür, sanat ve iletişim altyapısında onarmayı planladıkları tarih algısından söz etti. Sempozyumun teması olan "Tarihi Yeniden Bütünleştirmek" mesajının öneminden bahseden Rektör Türkmen, etkinlik paydaşlarına teşekkür etti.





Sempozyumun ortak Onursal Başkanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'e vekaleten açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can da iki üniversitenin bilimsel iş birliklerinin önemi üzerinde durdu. Deprem sürecinde yaşananlar sonrasında ortak akıl ve ortak duygu bütünlüğünü önemsedikleri söyleyen Prof. Dr. Can, sanat ve iletişim kökünde gelişen paydaşlığın gelecekte birçok verimli buluşmaya aracılık etmesi temennilerini bildirdi.



Açılış konuşmalarının ardından başlayan açılış oturumunda, Maltepe Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Baksı Kültür ve Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen ve Atatürk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Yurdigül, çevrim içi katılımla sunumlarını paylaştılar.



Prof. Dr. Hatice Keten'in moderatörü olduğu, günün ikinci çevrim içi oturumuna katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen ile Prof. Dr. Kıymet Giray, sanatın ve iletişimin sentezlendiği verimli bir tartışma sürecine vesile oldular.



Günün son çevrim içi oturumunda ise KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Teoman İsmail Kesercioğlu tarafından bitkilerin iletişim dünyası üzerine verimli bir sunum yapıldı.



16 ve 17 Aralık'ta çevrim içi oturumlara devam edecek olan sempozyumun programı uksanil.edu.tr web adresinde paylaşıldı.