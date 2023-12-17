Türk Dünyası Dede Korkut Gençlik şöleni için bir araya gelen İstanbul’daki İl ve Köy Dernek Başkanlarımız,20 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan Türk Dünyası Dede Korkut Gençlik Şöleni Programı için son hazırlıkları yaptılar.

20 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan Türk Dünyası Dede Korkut Gençlik Şöleni programı dolayısıyla Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi durmuş Dernek Başkanlarına Programa verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Türk Dünyası Dede Korkut Gençlik Şöleni programı Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu Programın içeriği hakkında bilgi verdi.

Yaşaroğlu İstanbul’da ve Bayburt’ta tüm ortaokul ve Liselerde yapılan “Özüm süzüm Dede Korkut ”temalı Türkiye Yüzyılında Dede Korkut’un izinde Resim, Hikâye ve Şiir yarışması sonuçlandığını ve Programda derece alan öğrencilerimize hediyelerinin takdim edileceğini belirtti.

Programın detayları üzerine teknik bilgi veren Yaşaroğlu tüm hemşerilerimizi 20 Aralıkta Haliç Kongre Merkezinde bekliyoruz dedi.