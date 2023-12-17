AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat Çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarının titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.

Başkan Polat, AK Partinin aday belirlerken teşkilatların şehrin milletvekilinin, Sivil toplum kuruluşlarının ve Anket sonuçlarının aday belirlemedeki en önemli kriterler olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı Polat Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulacak dedi.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat:

Bayburt’ta Merkez Belediye Başkanlığına süresi içinde Sekiz Aday Ebubekir Bulunmaz, Hakan Kobal, Hayrettin Haluk Akkoyunlu ,Hayri Tekin, Mete Memiş, Osman Durgut, Yusuf Elçi, Yaşar Yerlikaya müracaat yaptı.

Arpalı belediye başkanımız Abdurrahman Polattimur aday adaylığını açıkladı, il Başkanı olarak ben doğal adayım zaten.10 talipli olarak 31 Mart 2024 te birlik beraberlik içinde Bayburt belediye başkanlığını inşallah alacağız.

Teşkilat olarak Adil ve şeffaf bir süreç yönetiyoruz.

Halkımızın nabzını tutarak, gerekli araştırma metotlarını kullanarak rahat kazanacak ve Başkan olduktan sonrada halkımızın beklentilerine, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin gereklerine Kadim şehrimizin ihtiyaçlarına teşkilat bütünlüğü içinde cevap verecek bir kardeşimizi inşallah aday yapacağız.

Aydıntepe’de Üç aday adayı Ahmet Aktaş, Mehmet Salih Karadeniz, Mehmet Sertoğlu

Demiröz’ünde Üç Aday Adayı Güven Altuntaş, Murat Göktaş, Uğur Canan Şeker ve Belediye Başkanı Arslan Gürer adaylarımız oldu.

Arpalıda Üç aday adayımız var. Lengiz Kayaalp, Malik Cengiz, Nahit Binbir

Gökçederede Üç aday adayımız Erol Bakır, Mithat Şeker, Necmettin Bakır partimizden belediye başkanı olmak için müracaat etmişlerdir.

İl genel meclis üyeliğine şimdiye kadar 20 aday adayı müracaatı aldık. Bayburt Belediye meclis üyeliği için şu ana kadar 18 müracaat aldık. Meclis üyeliği müracaatı 3 Ocak’a kadar devam edecek. Bütün aday adayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İl Genel Meclisi için 20 aday müracaat etti.

Serdar Karaoğlu,Hacı Reşit Memiş,Ali Fuat Değirmenci,Hüseyin Şahin,Hikmet Yaşar Bilgeoğlu,Kurban Atmaca,Süleyman Ağın,Hayri Kalkan,Ayhan Köprücü,Mustafa Daştan Demirözü için:Tacettin Aşkın,Birol Keskinoğlu,Katip Aktaş,Levent Kaya,Hicabi Kurtulmuş Aydıntepe İçin:Mahmut Birgül,Niyazi Kardeş,Hüseyin Efe,Serdar Kıroğlu,Hurşit Arslan’dan oluştu.

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki hedefimiz Beşte beş yapmaktır.