İstanbul’da Sivil toplum kuruluşlarımızın 20 Aralık Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştireceği Türk Dünyası Dede Korkut Şöleni için Azerbaycanlı Sanatçı Azerin Videolu Çağrı yaptı.
“DEDE KORKUT ŞÖLENİNDE BULUŞALIM”
Sanatçı Azerin :
Atamız Korkut demiş ki;Allah Allah demeyince işler olmaz.Türk gençliği Korkut Ata'sını anıyor.20 Aralık Haliç Kongre Merkezi'nde "Türk Dünyası Dede Korkut Gençlik Şöleninde" buluşmak dileğiyle. Yer: Haliç Kongre Merkezi Tarih: 20 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 10:30