Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirasa sahip çıkıyor. Adapazarı Kuyudibi Mahallesi’nde bulunan tarihi konakta başlatılan çalışmalar devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kuyudibi Mevkiinde bulunan, şehrin tarihine tanıklık eden 103 yaşındaki tarihi konağın hatırasını özel bir dokunuşla yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen konağın 3 katında kaba yapı tamamlandı.

1922 yılında inşa edilen ve şehrin simgelerinden bir tanesi olan Adapazarı Kuyudibi Mahallesi’ndeki 103 yaşındaki şehrin tarihine tanıklık eden konak, uzun yıllardır terk edilmiş halde ve âtıl durumdaydı. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve kullanılmadığı için zaman içinde yıpranan bu konak, Büyükşehir tarafından özel dokunuşlarla restorasyona alındı.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, şehrin en eski yapılarından konağın aslına uygun yeniden inşası için çalışmalar hızlandığını ifade ederek, “Şehrin tarihi ve mazisini temsil edecek olan, geçmişle gelecek arasına köprü kuracak projeyi hızla tamamlıyoruz.Aslına uygun olarak inşa edilen tarihi konağın üç katının taşıyıcı iskelet sistemi tamamlandı. Çatı imalatı, ince işçilikler ve çevre düzenlemeleri ile yapı eski haline kavuşacak” dedi.

Çalışmalar kapsamında taşıyıcı iskeleti meşe ve çam ağaçlarından oluşturulduğu belirtilirken, bu sayede uzun yıllar güçlü bir şekilde ayakta kalması sağlanacak olan konağın duvarları ise harman tuğla ile örüleceği, ince dokunuşlarla görenlere tarihi dokuyu yansıtacak olan projenin tamamlandığında şehrin sembol noktalarından olacağı kaydedildi.