Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Yusuf Alemdar, “Yeni sözleşmede güvenlik görevlisi kardeşlerimize her gün için 30 lira olacak şekilde risk primi payı ekledik. Ayrıca ilk defa gece primi de bu sözleşmeyle birlikte alınacak. Güvenlik personellerimize hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası arasındaçalışan personelin gelir düzeyini yükseltmek ve haklarını korumak amacıyla toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Programa Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, Güvenlik-İş Sendikası Sakarya İl Başkanı Güven Aramak, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, büyükşehir bürokratları ve güvenlik personelleri yer aldı.

Maaşlar 47 bin 750 lira oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı arasında imzalanansözleşmeye göre gece vardiyalı çalışan evli ve iki çocuklubir güvenlik görevlisinin maaşı 47 bin 750 lira oldu. Sözleşmeye ilk defa gece primi ve her çalışılan güne 30 lira risk primleri eklendi.

Programda Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, tüm çalışanlar adına Başkan Alemdar’a teşekkür etti.

Risk primi alacaklar

Büyükşehir ve SASKİ bünyesinde görev yapan 250 güvenlik görevlisini ilgilendiren sözleşme sonrası Başkan Yusuf Alemdar, “Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun. Rabbim ailenizle huzurlu bir şekilde harcamayı nasip etsin. Yeni sözleşmede güvenlik görevlisi kardeşlerimize ilk defa her gün için 30 lira olacak şekilde risk primi payı ekledik. Ayrıca ilk defa gece primi de bu sözleşmeyle birlikte verilecek.Tekrar tüm güvenlik çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.