Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür etkinlikleri kapsamında, Ofis Sanat Merkezi’nde Prof. Dr. Ömer Türker, “İnsanın Anlam Arayışı ve Ahlaki Tefekkür” konulu söyleşide sanatseverlerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nisan kültür takvimi kapsamında sanat ve edebiyatın önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

“İnsanın Anlam Arayışı ve Ahlaki Tefekkür”

Bu kapsamda 15 Nisan Salı günü saat 18.00’de, Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan “İnsanın Anlam Arayışı ve Ahlaki Tefekkür” başlıklı söyleşide, değerli düşünür Prof. Dr. Ömer Türker, sanatseverlerle bir araya gelecek.

İnsanın varoluşuna dair en derin sorulara ışık tutacak söyleşi sanatseverlere ilham vererek, felsefi bir derinlik kazandıracak.