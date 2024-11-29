Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinliklerinde Aralık Ayı Takvimi belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlik takviminde tiyatrodan, gösteriye, sergiden söyleşiye ve konserden konferanslara kadar birbirinden güzel 21 farklı programa yer verildi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL PROGRAMLAR

Tiyatro buluşmalarından film gösterimlerine, konserlerden sergilere, konferanslardan panellere kadar birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Aralık takvimi yine dolu dolu geçecek.

DOLU-DOLU ARALIK TAKVİMİ

Aralık kültür sanat takvimi 9 Aralık’ta Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun ‘Boş Şehir’ oyunuyla başlayacak. Takvim kapsamında ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz Sakaryalı Yazar Necati Mert, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy ve Hz. Mevlâna düzenlenecek söyleşi ve panellerle anılacak. Aralık takvimi 30 Aralık’ta düzenlenecek “Kültürleriyle Sakarya Fotoğraf Yarışması” adlı sergi ve ödül töreniyle sona erecek.