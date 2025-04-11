Sakarya Büyükşehir Belediyesi çocuklara neşe ve sevinç götürdüğü ‘Bir Hikâye Bin Neşe’ projesi çocukların mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanındaki ilk ve ortaokul öğrencileri eğlenirken öğreniyor, sürpriz hediyelerle neşe buluyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bir Hikâye Bin Neşe” projesi, ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA

Büyükşehir uzman ekipleri, Taraklı’dan Kocaali’ye, Hendek’ten Sapanca’ya kadar şehrin en uzak noktasındaki çocuklara ulaşıyor ve hayatlarına dokunuyor.

Bilgi, beceri, eğlence, kültür ve sanat dolu bu program kapsamında şehrin dört bir yanındaki çocukları buluşturuyor.

HACİVAT-KARAGÖZ GÖLGE OYUNU

Sakarya’nın geleceği olan minikler oyunlarla eğleniyor ve hayatın önemli temalarında bilinçlendiriliyor. Proje kapsamında Adapazarı Taşkısığı’nda Şarık Tara İlkokulu’na misafir olan uzman eğitmenler, ‘Hacivat – Karagöz Salıncak’ oyunuyla öğrencilere keyifli anlar sundu.

Gösteri sonunda öğrencilere fırçahediye edilerek diş sağlığına dair önemli bilgiler aktarıldı.