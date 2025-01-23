Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak kültür sanat etkinlikleri “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro oyunuyla devam etti. Güçlü felsefesi ve fikirleri çarpıcı bir biçimde aktaran diyaloglarıyla oyun izleyenlerden alkış topladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Ocak takvimi kapsamında düzenlenen son etkinlikte “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini kazandı.

“Bir Adam Yaratmak”

Alternatif Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyunda, oyun kahramanınınbaşına gelenlerle, yazarın yaşamı arasında benzerlik olup olmadığı irdelenmeye başlıyor. Bu hal, yazarın yaşamında kader ve maneviyat üzerine sorgulama sürecini tetikleyerek, ölüm ve yaratılış üzerine derin bir süreç oluşturuyor.