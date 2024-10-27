Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan 6. Olağan Kongresi'nde partililerle bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katılarak partililerle buluştu.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK üyesi ve İl Seçim Koordinatörü Mehmet Ali Okur, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, TESK Başkanvekili Halil İbrahim Balcı, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve ilçe belediye başkanları, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Recep Yıldırım, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, basın mensupları ve partililer katıldı.

Başkan Yusuf Alemdar, kongrede Sakarya’nın 16 ilçesi ve 672 mahallesine hizmet götürmek için mesai gözetmeden, gayretle ve inançla çalıştıklarını ifade ederek kongrelerin bir yenilenme ve dayanışma günü olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Alemdar, “Serdivan’ı her zamanki gibi salonlar almıyor. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gayretli çalışmalar ortaya koyacağımızı bu salon net bir şekilde gösteriyor. Geçmişten günümüze kadar bu davaya hizmet eden herkese teşekkür ediyor. Kongrelerimiz Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yenilenme, bizler için dayanışmagünleridir. Şehrimizin 16 ilçesi ve 672 mahallesinde hizmet sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

“ÜRETMEYE, GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

23 yıldır olduğu gibi durmadan çalışmaya, üretmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceklerini ifade eden Alemdar, “23 yılda şehrimize kazandırdıklarımızın üzerine hizmetler ekleyecek, önümüzdeki süreçtede durmadan, yorulmadan üretmeye, fayda sağlamaya, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak şehrimizin her tarafına ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah bu coşkuyu hep birlikte sürdüreceğiz. Sizler bu kardeşliği devam ettirdiğiniz müddetçe, bizler de çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremizin Serdivan’a şehrimize hayırlı olmasını diliyor, görev yapacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kongrede yeniden görevine devam eden AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, “23 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yaktığı ateş bizlere de ufuk oldu. Sıradağlar gibi büyüyen bu irade, yoluna doludizgin devam etmektedir. Bizim tek sevdamız milletimize hizmet etmektir. Bu sevda hepimizin, bu sevda Türkiye Yüzyılını inşa etmeye çalışan tüm Sakaryalılarındır. Yolumuz uzun, yükümüz büyük. Yorulmadan çalışacağız. Her haneye her gönüle gireceğiz. Bu vesile ile tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyor, yeni göreve gelmiş dava arkadaşlarıma da görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“KAPI-KAPI DOLAŞARAK YÜKÜ PAYLAŞACAĞIZ”

AK İl Başkanı Yunus Tever, “AKParti olarak güzel bir birliktelikle yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız o kadar değerli hizmetler var ki yazıya döksek yine de birşeyler eksik kalır. Bizler dava şuuruyla hareket ederek, ben demeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğiz. Kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanımızın yükünü paylaşmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK üyesi ve İl Seçim Koordinatörü Mehmet Ali Okur şu ifadeleri kullandı: “AK Parti davası çok büyük bir dava. Sakarya’mızın 16 ilçesi var ve tüm ilçelerimizde dava arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mottosuyla çıkılan yolda bu bayrağı en yükseklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Akyazı ve Serdivan’a yakışır kongreler yaptık. Kongreler önemlidir. İnanıyorum ki yeni katılan arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Her zaman söyleyeceğiz; hainlere inat daha çok çalışacağız” dedi.