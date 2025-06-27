SASKİ, 15 Temmuz Camili Mahallesinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 17 mahalleye içme suyu sağlayan altyapı hattını güçlendiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun bir damlasının dahi israf olmadan abonelere ulaşması için hat yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde yürütülen proje kapsamında bin 500 metrelik çelik hat yenileniyor. Bin metreküplük içme suyu deposundan 17 mahalleye su ileten hatta çalışmalar tamamlandığında basınç sorunu ve su kayıpları yaşanmayacak.

İLK ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İki etaptan oluşan projenin ilk etabında 700 metre, ikinci etabında ise 800 metrelik kısım yenilenecek. Mevcut abonelerin yanı sıra bölgenin her geçen gün artan nüfusuna da hizmet edecek yenileme çalışmaları 15 Temmuz Camili, Nasuhlar, Kavaklı, Kayrancık Dere, Kayrancık Köprübaşı, Aşırlar, Karadavutlar, Salmanlı, Işıklar, Örentepe, Kışlaköy, Karadere, Elmalı, Delihüseyinler, Muharremler, Büyükhataplı, Küçükhataplı mahalleleri ile Kaynarca’nın bir kısmını kesintisiz içme suyuyla buluşturacak.

İÇME SUYU GÜÇLÜ ALTYAPIYLA KAYIPSIZ ŞEKİLDE TAŞINACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Hem merkez hem de kırsal mahallelerimize su ileten bin 500 metrelik içme suyu hattını yeniliyoruz. İlk etabın önemli bir kısmında tamamladığımız çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyoruz. Projemiz tamamlandığında kaliteli içme suyumuzun bir damlasının dahi israf olmasına ve abonelerimizin kesinti nedeniyle olumsuzluklar yaşamasına müsaade etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.