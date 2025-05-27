Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımını güçlendirmek için Gar Meydanı ve Şehir Hastanesi arasındaki 19,5 kilometrelik kısımda sürdürdüğü Metrobüs hattı çalışmaları hızla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gar Meydanı ve Şehir Hastanesi arasında ulaşımı sağlayacak Metrobüs Hattı için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Farabi Caddesi (Şeker Fabrikası Yolu) üzerindebulunan ağaçlar başka bir alanda yaşatılacak şekilde, zarar verilmeden alınarak belli noktalara yeniden dikiliyor. Bu çalışma kapsamında güzergah üzerindeki tüm ağaçlar eksiksiz bir şekilde yeni yerlerinde yaşatılıyor.

Yapılan işlem ile birlikte Metrobüs Hattı için hazırlanan güzergâhta Yazlık Kavşağı’nın ötesine geçildi ve şehir merkezine doğru ciddi bir aşama kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda trafiğin tek yönlü olarak kapatıldığı Farabi Caddesi’ndeki (Şeker Fabrikası Yolu) Metrobüs Hattı yolu güzergâhındaki ağaçlar sökülerek alternatif alanlara taşınıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından güzergahın tam üzerinde kalan ağaçların ilk olarak budama işlemleri yapılıyor ve daha sonra özel ekipmanın bulunduğu iş makinası ve ekskavatörmarifetiyle kökleriyle birlikte alınarak bir başka yerde yaşatılıyor.

Bu çalışma sayesinde Büyükşehir, çalışma nedeniyle alınmak zorunda kalınan her bir canlıyı yaşatmaya devam ediyor.