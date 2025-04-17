Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçli nesiler yetiştirme hedefiyle düzenlediği gezilerin son misafirleri Arifiye Ortaokulu öğrencileri oldu. Öğrenciler, adrenalin dolu macera parkurlarından sevimli dostların ziyaretine kadar birçok farklı noktada hem eğlendi, hem de öğrendiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirme hedefiyle ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere yönelik düzenlediği eğitim ve tanıtım gezilerine devam ediyor. Bu kapsamda gezinin son misafirleri Arifiye Ortaokulu öğrencileri oldu.

Öğrenciler gezi boyunca suyun yolculuğuna tanıklık etti, sanatla buluştu, adrenalin dolu parkurlarda sınırlarını zorladı, sevimli dostları ziyaret etti ve “Bu Şehir Hepimizin” farkındalık hareketine katılarak şehre dair sorumluluk bilincini pekiştirdi.

Gezinin ilk durağı, Sakarya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Hızır İlyas İçmesuyu Arıtma Tesisi oldu. Burada öğrencilere suyun arıtılıp musluklara ulaşana dek geçirdiği aşamalar uzmanlar tarafından anlatıldı.

SANATLA TERAPİ: KOLAJ ATÖLYESİ

Gezinin diğer durağında öğrenciler Yeşilay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sanat etkinliğine katıldı. Minikler hem el becerilerini geliştirdi hem de kendi duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmenin keyfini yaşadı.

Gezinin en hareketli bölümü ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda yaşandı. Öğrenciler burada fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştiren eğlenceli parkurlarda doyasıya vakit geçirdi.

Günün son durağı olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenciler, sokak hayvanlarının tedavi süreçlerini ve barınaktaki yaşamlarını yerinde gözlemledi.