Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında sıkı bir klima denetimi başlattı. Sahaya inen ekipler şehir merkezinde yolcu taşıyan tüm araçları, vatandaşların rahat ulaşımı için tek tek denetledi. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Denetleme ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile yoğun bir klima denetimi için sahaya indi.

SAHAYA İNDİLER

Adnan Menderes Caddesi ve Millet Bahçesi önünde şehir içi, ilçeler arası özel halk otobüsleri ve belediyeye ait otobüsleri kontrol eden ekipler, şoförlere günün sıcak saatlerinde klimaların kapatılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

BELGELER VE KLİMA KULLANIMI KONTROL EDİLDİ

Ayrıca toplu taşıma belgeleri kontrol edilen araçlara gerekli prosedürler uygulandı. Klima problemi olan araçlarla ilgili de gerekli raporlar tutuldu. Tüm sürücülere, sezonun en sıcak günlerinden geçileceği yönünde bilgilendirme yapıldı.

“YAZ SEZONU BOYUNCA DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte halkımızın daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmesi için toplu taşıma araçlarında klima denetimlerimizi artırdık. Şehir genelinde otobüs ve minibüslerin klimalarının aktif olarak çalışıp çalışmadığının yanı sıra araç içi genel kontrollerimize de devam etmekteyiz. Denetlemelerimiz yaz boyunca devam edecektir” denildi.