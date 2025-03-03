Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan kültür takvimi kapsamında Akyazı’da Ramazan’ın tadını hissettirecek iki güzel program düzenliyor. 4 Mart Salı günü önce tasavvuf musikisi şöleni yaşanacak, daha sonra çocukları Karagöz ve Hacivat kahkahaya boğacak. Programların ikisi de Akyazı SGM’de misafirlerini ücretsiz ağırlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi atmosferini sanatla yansıtıyor ve Ramazan Kültür Takvimi kapsamında birbirinden güzel programlar düzenliyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ramazan ayının ruhunu en iyi yansıtan sanat dallarından biri olan tasavvuf musikisini şölene dönüştürecek.

Önce tasavvuf konseri

4Mart Salı günü saat 20.30’da Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Konferans Salonu’nda dinleti, ilahiler ve tasavvuf eserleriyle dinleyicilerle buluşacak.

Dinleti sonrasında, Geleneksel Türk gölge oyunlarının en sevilen örneklerinden Karagöz ile Hacivat, Ramazan akşamlarını renklendirecek.

İkinci perde Karagöz-Hacivat

Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu tarafından sahnelenecek gösteri, 4 Mart Salı günü saat 21.00’de Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM)’de sahnelenecek.

7’den 70’e herkesin keyifle izleyeceğiprogramlar, Ramazan’ın tadını hissettirecek. Etkinliklere katılım ise ücretsiz olacak.