Ramazan ayında beslenmede en çok merak edilenler hakkında Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çok uzun süren açlıklarda vücut kendini mutlaka korumaya alarak metabolizma hızını minimuma indirir. Bu bütün organlar için geçerlidir. Beyin sadece glikoz ile çalışır. Günün ilk öğünü sabah yeterli glikoz alınmazsa beynimiz verimli çalışamaz. Dengeli bir kan şekeri hem gün içerisinde tok kalmanızı hem de baş ağrılarınızı önleyecektir. Bunun için sahurda az yağlı ve protein içerikli kahvaltı şeklinde bir sahur bir tercih edilmelidir.

Tuzlu yiyecekler de gün içerisinde çabuk susamanıza yol açar. Bu nedenle peynir tercihi olarak tulum gibi tuzlu ve yağlı peynirler yerine süzme beyaz peynir veya tuzsuz lor peynirleri tercih edilmelidir. Yeşilliklerin üzerine ekstra tuz eklenmemelidir.

PAKET VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLERDEN KAÇIN!

Kan şekeri düşüşleri nedeniyle ramazanda gelirim tipi veya migren baş ağrılarında artış yaşanıyor. Dengeli bir sahur ve iftar yaparak, suyu dengeli tüketerek bunu önlemeniz mümkün. Bunlara rağmen işlenmiş ve yağlı etler, paket et ve tavuk suları tüketimi baş ağrılarınızı tetikleyebilir.

ORUCUNU AÇTIKTAN SONRA BEKLE!

Bütün gün beklediğiniz öğün geldi, hemen birkaç bardak su ardından öğünün tamamını yemeye başladıysanız kilolar geliyor demektir. Doyduğunuzu anlamadan ihtiyacınızın iki katını tüketmiş olursunuz.

Bir bardak su, bir hurma, birkaç zeytin yedikten sonra yavaş yavaş çorbanızı içip 15 DAKİKA bekleyiniz. Ardından ana öğününüze devam ettirerek bir ay boyunca en az 4 kiloyu verebilirsiniz.

KİLO VERDİREN, SUSAMANIZI ÖNLEYEN ÖRNEK RAMAZAN MENÜSÜ

SAHUR

1 bardak süt veya kefir

1 dilim süzme beyaz peynir

1-2 haşlanmış yumurta

5-6 zeytin

Yeşillik – domates – salatalık

1 kivi veya yarım taze meyve

1/3 avokado

1 avuç çiğ badem

1 dilim tahıllı ekmek

1 – 2 bardak su

İFTAR

1 bardak su

1 hurma – 2-3 zeytin

1 kase çorba

15 DAKİKA ARA

6-7 yemek kaşığı etli sebze yemeği VEYA soğanlı- biberli et-tavuk sote yemeği

1 kase yoğurt

7-8 yemek kaşığı pilav

İftardan 2 saat sonra : 1 çay bardağı kefir + 1 taze meyve