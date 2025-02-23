Şahsenem her akşam İranliısevenleriyle İstanbul Boğazı'nda 90’lı yılların ve Türk Dünyasının en sevilen şarkılarını İranlı hayranları için seslendiriyor.İSTANBUL (İGFA) - 1990'ların efsane sanatçısı ve Türk dünyasının başarılı ismi Şahsenem her gün İstanbul manzarası eşliğinde İranlı hayranlarıyla buluşuyor.

Boğazın tüm güzelliğine karşı seslendirdiği şarkıları ile hayranlarını 90'lı yıllara taşıyan Şahsenem, hem ülkemizde hemde Ortadoğu’da çok sevilen bir sanatçı olmaya devam ediyor.

90'lı yıllardan bazı unutulmaz şarkıları arasında bir çok şarkısı olan Şahsenem, İranlı hayranları ile buluşma yeri olarak Aresh Tour Areş isimli gemisini seçti.

Aresh gemisi muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde İranlı konuklarını Şahsenem'in şarkıları eşliğinde eğlendiriyor.

13 Ocak'ta başlayan müzikli eğlence gemisi 20 Mart'a kadar devam edecek.