Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Dünya Folklor Birliği (IGF) tarafından Romanya’nın Caracal şehrinde düzenlenen Halk Oyunları Olimpiyatları’nda sahne aldıKOCAELİ (İGFA) - Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Romanya’nın Caracal Belediyesi’nin davetlisi olarak Halk Oyunları Olimpiyatları’nda ülkemizi ve kentimizi temsil etti. Ekip, Türk kültürünün zenginliğini ve halk oyunlarının büyüleyici estetiğini uluslararası izleyicilere başarıyla sundu.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Caracal Belediyesi, kuruluşunun 486. yıl dönümünü kutlamak amacıyla geniş bir etkinlik programı düzenledi. Şehir Günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler arasında konserler, tiyatro gösterileri, halk oyunları performansları ve kitap lansmanları gibi çeşitli etkinlikler yer aldı.

UNUTULMAZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİLER

Organizasyon, Yerel Meclis, Belediye Kültür Merkezi “Radu Rerban”, Belediye Kütüphanesi “Virgil Carianopol” ve Romanya Müzesi’nin iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu kapsamda Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Türkiye’yi başarıyla temsil ederek izleyenlere unutulmaz bir performans sergiledi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ

İzmit Belediyesi, uluslararası dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve kültürler arası etkileşimi artırmak amacıyla bu tür etkinliklere büyük önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Halk Oyunları Ekibi’nin Caracal’daki performansı büyük beğeni toplarken, bu katılım Türk kültürünün tanıtımı açısından önemli bir adım oldu.