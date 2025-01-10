“Gassal” dizisi, güçlü hikâyesi kadar müzikleriyle de izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Dizide çalan şarkılar, Türk halk müziğinin derinliklerinden ilham alarak izleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı genç sanatçı Şahin Kendirci’nin yorumladığı şarkılar, Gassal dizisinin atmosferini tamamlarken, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Şahin Kendirci, müzik dünyasında genç yaşına rağmen büyük bir başarı elde etmiş bir isim olarak öne çıkıyor.

“İçim Yanar” adlı şarkısıyla hem diziye hem de müzikseverlere büyük bir etki bırakan Kendirci, güçlü sesi ve duygusal yorumu sayesinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Şimdi Jolly Joker’lerde şehir şehir gezecek olan Şahin Kendirci’ye müzikseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Şubat ayında başlayacak olan konser maratonunun biletleri şimdiden tükenmek üzere.

İşte Şahin Kendirci'nin Şubat programı: