Sadece 1 gün evli kaldı! Hande Ataizi'den şaşırtan itiraf! Meğer ilk eşi...
Ruhsar dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Hande Ataizi, 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuştu. Ancak bu sürpriz evlilik yalnızca 1 gün sürmüştü. Ünlü oyuncu,...Devamı için tıklayınız
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