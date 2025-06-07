Türkiye’nin yolcu sayısında en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise 2025 yılı ilk 4 aylık verilerine göre 9’uncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Kurban Bayramı tatiline rekorla girdi.İSTANBUL (İGFA) - 1 Haziran tarihinde 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuşunun gerçekleştiği havalimanında yakın zamanlarda üst üste kırılan rekorlar artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koyarken bayram süresince yeni rekorlar bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili olan 5-9 Haziran tarihleri arasında mevcut tarifeye göre yüzde 7’lik artış öngörülürken resmi bayram tatilini kapsayan bu 5 gün aralığında havalimanı yaklaşık 700 bin yolcuyu misafir etmeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı tatilini hafta sonlarıyla birleştirerek 2-13 Haziran 2025 tarihleri arasında 10 günlük uzun bir molaya dönüştürenler de eklendiğinde mevcut tarifenin yüzde 8 üzerinde, yaklaşık 1.6 milyon yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanması bekleniyor.

ISG, güçlü altyapısı ve operasyonel kapasitesiyle bayram yoğunluğunda da misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemi hayata geçirdi. Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırılırken yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 adet olmak üzere 34’e çıkarıldı. Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Havalimanındaki teknoloji olanaklarının yaygınlaştırılması amacıyla ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken ücretsiz içme suyu temini için su sebilleri yerleştirildi. Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı. Bu süreçte yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı SAVVy de, müşteri hizmetleri konularında anlık yanıt ve çözümlerle yolculara destek verecek.