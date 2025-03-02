Kalite bilincinin artması adına çalışmalarına devam eden KalDer Bursa şubesinin 500. Üyesi RUMELİSİAD olurken, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, “Kalite bilincini iş dünyasında yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak adına bu iş birliğini çok değerli buluyoruz.” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) kalite bilincini yayma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama misyonuna ortak olan Rumelisiad, derneğin 500. üyesi olarak bu üyelikle birlikte kalite odaklı çalışmalarını bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor. Üyelik hakkında yapılan açıklama iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, bu ortaklığın hem iş dünyasına hem de topluma değer katacağı ifade edildi.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, konuşmasında "RUMELİSİAD olarak, KalDer Bursa Şubesi’nin 500. üyesi olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu üyelik, kaliteyi sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal hayatımızda bir değer olarak benimsememiz adına önemli bir adımdır. KalDer gibi, kaliteyi ve sürdürülebilirliği merkezine alan bir yapıyla bir araya gelmek, derneğimizin misyonuyla da tamamen örtüşmektedir.

Üyeliğimizin, iş dünyasında kalite standartlarını daha yukarı taşıyacak projelere vesile olacağına inanıyorum. Birlikte, hem bölgemize hem de ülkemize değer katacak çalışmalar yürütebileceğimiz için oldukça heyecanlıyız. Bu iş birliğinin, RUMELİSİAD’ın öncü duruşunu güçlendireceğini ve kalite bilincini yaygınlaştırmamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Başta KalDer Bursa Şubesi Başkanı Sayın Serkan Ürkmez olmak üzere, bize bu değerli ailenin bir parçası olma fırsatı sundukları için teşekkür ederim. Bu yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını ve başarılı iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum." dedi.

KalDer Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez "RUMELİSİAD gibi köklü ve güçlü bir derneğin KalDer Bursa Şubesi’nin 500. üyesi olması bizim için gurur verici bir gelişmedir. KalDer olarak, kalite kültürünü geliştirmek ve sürdürülebilirlik ilkelerini yaygınlaştırmak adına uzun yıllardır iş dünyasıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütüyoruz. RUMELİSİAD’ın sahip olduğu vizyon ve bölgesel gücün, bu hedeflerimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

RUMELİSİAD’ın üyeliğiyle hem iş dünyasında kalite anlayışını daha fazla yaygınlaştırma konusunda bir ivme kazanacağımızı hem de birlikte yenilikçi projeler üreteceğimizi düşünüyorum. Bu ortaklığın yalnızca Bursa’ya değil, tüm Türkiye’de kalite bilincinin artmasına destek olacağına inanıyorum.

RUMELİSİAD’a ailemize katıldıkları için teşekkür ediyor, bu üyeliğin iş dünyasında daha sürdürülebilir ve kalite odaklı bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.