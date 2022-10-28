Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür ve Yardımlaşma derneği Başkanı Sadettin Çelebi ve Robert Kolej Robotik takım eş-kaptanı Ertuğ Ümsür Bayburt Valiliğini ziyaret ettiler.

İstanbul Robert Kolejinden,Bayburt’ta Merkez Şehitler ortaokulu ve Valiliğin daha önce açmış olduğu ileri teknoloji bölümündeki öğrencilere Robotik kodlama konusunda destek verilecek.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’le yapılan görüşmede ''Bayburt'umuza Daha Fazla nasıl faydalı Olabiliriz " düşüncesiyle,Robert Kolej’den getirdikleri elektronik Robotik ekipmanları,Bayburt’ta Merkez Şehitler ortaokulundaki öğrencilere verdiler.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in olurlarıyla, Robert Kolej Robotik takım eş-kaptanı Ertuğ Ümsür,Robert Kolej’den getirdikleri elektronik Robotik ekipmanları Okul sorumluları Ve Öğrenciler İle Test Ettiler.

Ümsür İstanbul'dan Eş-Kaptanı Olduğu Robotik takımı ile Uzaktan Zoom bağlantısıyla Projelere destek vereceklerini belirttiler.

Vali Cüneyt Epcim'in Çalışmaları İle Bayburt'a Kazandırdığı Robotik Kodlama Atölyesindeki 6-15 yaş arası çocuklara kodlama öğretilecek sınıfları incelediler.

Yaptıkları görüşmede 6 Adet teknolojik dalda çalışan takıma elimizden gelen desteği vereceklerini ifade ettiler.

Bayburt’tan Teknofest’e katılamayı planlayan ekibin ilk sıralara çıkması için çalışacaklarını belirttiler.