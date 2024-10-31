Rihanna da leopar aşığı çıktı! Çocuklarıyla paylaştı! Serenay Sarıkaya'nın koltuğu...
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Dikkat çeken detaylardan biri de arka plandaki leopar desenli koltuk oldu. Bu durum, leoparlı...Devamı için tıklayınız
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