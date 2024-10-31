Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu
Rihanna da leopar aşığı çıktı! Çocuklarıyla paylaştı! Serenay Sarıkaya'nın koltuğu...
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Dikkat çeken detaylardan biri de arka plandaki leopar desenli koltuk oldu. Bu durum, leoparlı...Devamı için tıklayınız