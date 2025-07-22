Millî Eğitim ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları, yurt dışında öğrenim gören resmî burslu, kısmi burslu ve burssuz öğrencilere yapılacak ödemelerin usul ve esaslarını düzenleyen tebliğ yayımladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin yeni bir tebliğ yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete’de duyurulan tebliğ ile resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrencilerin aylık burs, ödenek ve zorunlu giderler düzenlendi.

Tebliğ, yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için yurt dışına gönderilen öğrencilerin dil, lisans ve lisansüstü öğrenim giderlerini kapsarken, öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar, ulaşım, sağlık, tez çalışmaları, sınav ve okul başvuru ücretleri gibi destekler sağlanması kararlaştırıldı.

ÖDEME DETAYLARI

Buna göre yurt içi burslar kapsamında lisans öğrencilerine 2 bin 325 TL, lisansüstü öğrencilerine 4 bin 650 TL aylık burs ödeneceği ve dil öğrenimi için kurs ücretlerinin yurt içi burs miktarını aşmamak kaydıyla karşılanacağı kaydedildi.

Yurt dışı bursların ise ilk iki 2 peşin ödeneceği, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bursları Ek-1 cetvellerine göre döviz kuru üzerinden hesaplanacağı, kitap ve kırtasiye için aylık bursun 1/12’si ek ödenek verileceği belirtilirken, gidiş-dönüş uçak, tren veya otobüs biletleri, vize harçları ve oturum izinleri Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanacağı hüküm altına alındı.

Ayrıca sağlık sigortası zorunlu olup, sigorta kapsamı dışındaki giderler ve acil tedavi masraflarının ödeneceği, diş ve gözlük tedavileri belirli limitlerle destekleneceği, tez çalışmaları için ulaşım, malzeme ve etkinlik giderleri, belgelendirme şartıyla karşılanacağı kaydedildi.

Söz konusu tebliğe göre, yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi burs alınan süre kadar, yurt dışında ise iki katı olarak hesaplanacaği belirtilirken, ödemelerin belgelendirme ve onay şartına bağlı olduğu, öğrencilerin harcamalarının 6 ay içinde talep etmesi gerektiği bildirildi.

Tebliğ, yurt içi ve dışı burslar için 1 Ağustos 2025’ten, diğer hükümler için yayım tarihinde yürürlüğe girecek.

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