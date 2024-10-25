Rafet El Roman'ın ilişki açıklaması şaşırttı: 'Ona da sahip çıkarım'
56 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, eski eşleri Tuğba Altıntop (1996amp;ndash;2003) ve Ceren Kaplakarslan (2014amp;ndash;2017) ile olan ilişkileri hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan 'çapkın'...Devamı için tıklayınız
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