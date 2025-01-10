Türkiye'nin sağlık sisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi. AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifin sağlık sektörüne getireceği yenilikleri açıkladı.

Prof. Dr. Ateş, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan klinik araştırmalara Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) finansman sağlamasının öngörüldüğünü belirterek, bu düzenlemenin sağlık hizmetlerinde niteliği artıracağını vurguladı. Ateş, "Bu adım, yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, uluslararası düzeyde rekabet gücümüzün artırılması ve sağlık hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

MECLİS KONUŞMASI:

Ateş sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz sağlık sistemimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturacak.

Türkiye sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen ve sağlık bakanlığımızca izin ve onay verilen klinik araştırmalara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansman sağlanmasını öngören bu düzenleme sağlık alanda yeni bir kapı sistem aralayacak klinik araştırmalar sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmada yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde ve uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü artırmada kritik öneme sahiptir.



Yeni ilaçların tıbbi cihazların tedavi yöntemlerinin hastalarımızın hizmetine sunulması bu çalışmaların temel köşe taşıdır Ayrıca bu tür araştırmalar yalnızca sağlık hizmetinin araştırılmasına geliştirilmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda ülkemizin bilimsel alandaki etkinliğini artıracak.

Türkiye'yi Sağlık Bilimleri Ve teknolojisinde de küresel bir Merkez haline getirecektir. Bu düzenleme bu düzenlemeyle üniversite hastanelerimiz için getirilen birçok avantajlı durumlar vardır üniversite hastanelerimiz sağlık hizmetleri sunumu yanında Eğitim ve Araştırma alanında da Öncü kurumlardır sağlanacak mali destekle bu kurumların ekonomik yükü hafiflemek le kalmayacak aynı zamanda daha fazla araştırma ve geliştirme yapabilmeleri önü açılmış olacaktır.

Böylece sağlık çalışanlarımız ve akademisyenlerimiz daha verimli çalışabileceği bir ortam sağlanacaktır Ayrıca vatandaşlarımız yeni Tanı ve Tedavi yöntemlerine daha hızlı erişim imkânı bulmuş olacaklardır uzun vadede SGK'nın üzerinde oluşan mali yük de azalmış olacaktır bu da sağlık sistemimizin mali sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir.



Düzenlemenin diğer bir yönü diğer bir yönü de Yerli ilaç tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün gelişmesine teşvik edecektir sağlık alanında dışa bağımlılığımız azaltmak ve yerli üretim kapasitemizi artırmak stratejik önceliklerimiz arasındadır yine bu düzenlemeyle klinik araştırmaların desteklenmesi sağlık sektörümüzde daha fazla inovasyon yapılmasına ve yerli ürünlerin geliştirilmesine yol açacaktır bu durum ülkemizin yalnızca sağlık alanında değil genel anlamda teknoloji ve inovasyon alanında da ileri bir noktaya taşımış olacaktır bu düzenleme ile birlikte ülkemizde gerçekleştirilen klinik araştırmaların sayısının artması beklenmektedir.

Klinik araştırmaların yaygınlaştırılması sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak hastalarımız dünya standartlarında tedavi imkanları sunulmasını sağlayacaktır aynı zamanda bu araştırmaların desteklenmesi Ülkemizde bilimsel çalışmalara olan ilgiyi artıracak Sağlık Bilimleri alanında daha fazla yetişkin uzman yetişmesine zemin hazırlayacaktır üniversitelerimiz araştırma merkezlerimiz ve özel sektör işbirliğiyle daha geniş kapsamlı ve Etkin projeler hayata geçecektir

Hazine ve maliye bakanımızın yetkileri de bu düzenleme kapsamında net bir şekilde belirlenmiş durumdadır kamu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesi mali sürdürülebilirliğin sağlanması ve bu süreçte şeffaf bir şekilde yürütülmesi düzenlemenin temel ilkeleri arasındadır Bu sayede klinik araştırmalara ayrılan bütçelerin en verilmiş şekilde kullanması sağlanmış olacaktır.



AK Parti iktidarı olarak sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz reformlarla Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırma ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma noktasında dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelmiş geldik.