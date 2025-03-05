Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından deneyimli akademisyenleri öğrencilerle buluşturmanın yanı sıra genç araştırmacılara da alan açmak amacıyla başlatılan Bahar Konferansları serisinin 2025 yılının ilk konferansı gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Selimiye Camii’nin inşasının 450. yılı nedeniyle Selimiye Camii özelinde gerçekleştirilen Bahar Konferansları’nın konuğu, Sanat Tarihi alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu oldu.

Konferansın açılışında konuşan Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nu Trakya Üniversitesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nu anlatmaya saatlerin yetmeyeceğini söyleyerek, “zekâ, enerji, idealizm ve kararlılık” olmak üzere dört anahtar kelimenin kendisini tanımladığını belirtti.

Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ergün Karaca ise Sanat Tarihi Bölümünün Bahar Konferansları serisine 2025 yılında da hız kesmeden devam ettiğini söyleyerek, Selimiye Camii’nin inşasının 450. yılına özel olarak bu konferansın gerçekleştirilmesini de oldukça anlamlı bulduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu “On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Yapılarında Mimari-Çini Bezeme İlişkisi ve Selimiye Camii” adlı konferansını gerçekleştirdi. Yenişehirlioğlu konferansında, 15. yüzyıl çini geleneğinin 16. yüzyılda nasıl karşımıza çıktığı, çini uygulamalarının 16. yüzyılda nasıl sistematik olmaya başladığı ve Selimiye Camii’ndeki çiniler ile mimari arasındaki ilişki hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından hediye takdimi ile son buldu.