Prof. Dr. Abdulkadir Develi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı oldu. Nihat Zeybekçi’nin başkanlığını yaptığı Ekonomi İşleri’nde Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Abdulkadir Develi parti genel merkezdeki yeni görevine 04.03.2024 (bugün) itibariyle başlayacak.
Prof. Dr. Abdulkadir Develi’ye AK Parti Genel Merkezi'nde önemli görev
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) yer alarak 75 isim arasına giren Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi’ye önemli bir görev verildi.
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