Türkiye'nin en büyük golf ve hizmet aracı üreticisi olan Bursalı PILOTCAR, otomotiv sektörüne yön veren yenilikçi ürünleri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Markanın yeni nesil elektrikli aracı P2 City, Paris Otomobil Fuarı 2024'te global pazara tanıtılacak. Şehir içi ulaşımda çevreci ve pratik çözümler sunan P2 City, fuarda büyük ilgi görmesi beklenen modeller arasında yer alıyor.BURSA (İGFA) - Elektrikli araç sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken PILOTCAR, çevreci mobilite anlayışını P2 City ile bir adım daha ileri taşıyor.

Elektrikli Mobilitede Yeni Bir Çağ: P2 City

İki kişilik mini otomobil olarak tasarlanan P2 City, şehir içinde ihtiyaç duyulan kompakt, çevik ve kullanışlı bir ulaşım alternatifi olarak öne çıkıyor. Bu model, özellikle kalabalık şehirlerde araç kullanmanın getirdiği park ve trafik sorunlarına çözüm sunarken, düşük emisyon değerleriyle de çevre dostu bir seçenek sunuyor.

P2 City'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, maksimum 80 km/h hız kapasitesine sahip olması. Şehir içi trafiğine uyumlu bu hız, güvenli ve akıcı bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca araç, tam dolu şarjla 150 km menzil sunarak, günlük kullanım için ideal bir performans vadediyor. Elektrikli araç pazarındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyan bu özellikler, kullanıcıların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına doğrudan cevap veriyor.

Kompakt Tasarım, Yüksek Performans

P2 City, minimalist ve şık tasarımı ile fuarda ziyaretçilerin beğenisini kazanacak. Araç, modern ve teknolojik tasarım çizgileriyle hem göz alıcı hem de işlevsel bir yapı sunuyor. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda kolayca hareket edebilme kabiliyetine sahip olan P2 City, şehir yaşamına mükemmel bir uyum sağlıyor. Sade tasarımı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için cazip bir seçenek haline geliyor.

Araçta kullanılan yenilikçi teknoloji, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek amacıyla tasarlandı. P2 City, şehir içi kullanımlarda ihtiyaç duyulan temel donanımları ve güvenlik özelliklerini de beraberinde sunuyor. Aynı zamanda, elektrikli motorunun sunduğu düşük ses seviyesi ile konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Çevre Dostu ve Ekonomik Çözüm

P2 City, sadece teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla değil, aynı zamanda çevreci yapısıyla da dikkat çekiyor. Elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyon üreten araç, çevreye zarar vermeyen bir ulaşım çözümü sunuyor. Şehirlerdeki karbon ayak izini azaltma hedefine yönelik geliştirilen bu model, çevre dostu teknolojilere olan talebin artmasıyla birlikte daha fazla ön plana çıkıyor.

Ekonomik anlamda da avantajlar sunan P2 City, elektrikli motoru sayesinde geleneksel içten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük işletme maliyetlerine sahip. Bu da kullanıcılar için uzun vadede tasarruf sağlıyor. Üstelik P2 City’nin satış fiyatı yaklaşık 590.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, araçta sunulan teknoloji, performans ve tasarım özellikleri dikkate alındığında oldukça rekabetçi bir seviyede yer alıyor.

Pilotcar, Global Pazarda Güçleniyor

P2 City'nin Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olması, PILOTCAR’ın global pazarda daha güçlü bir yer edinme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Türkiye'de edindiği başarıyı yurt dışı pazarlara taşımak isteyen marka, özellikle Avrupa'daki şehir içi ulaşım sorunlarına çözüm sunacak ürünler geliştirmeye devam ediyor. P2 City modeli ile bu hedef doğrultusunda ilerleyen PILOTCAR, çevreci ulaşım çözümleri ile uluslararası arenada da iddialı bir konumda yer almayı hedefliyor.