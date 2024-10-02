Edirne Keşan'da 4,5 yaşındaki Eren’e paramator sesi ninni gibi geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı Paramotor ve Medya Keşan Gazetesi eski sahibi Yılmaz Özkaya’nın geçtiğimiz gün kursunda 4.5 yaşında bir çocuk paramotorda misafiri oldu.

Özkaya, yükseklere çıktığında paramotorun da sesinin minik Eren’e ninni gibi geldiğini belirterek, “Paramotorda misafirim olan 4.5 yaşındaki Eren güzel bir uyku çekti. Kalktığında da kendisinle konuştuk. Eren’e gökyüzünde güzel bir uyku çektiğini söyledim. Uyurken o manzarayı kaçırdı. Belki de bugüne kadarki en küçük kursiyerim oldu.” Dedi.