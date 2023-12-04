İstanbul’da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfıyla birlikte İstanbul’daki İl Derneklerimizin düzenlediği, İstanbul’da ve Bayburt’ta tüm ortaokul ve Liselerde yapılan “Özüm süzüm Dede Korkut ”temalı Türkiye Yüzyılında Dede Korkut’un izinde Resim, Hikâye ve Şiir yarışması sonuçlandı.

“Türkiye Yüzyılında Dede Korkutun izinde “Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması tamamlanarak, Yarışmada derece alan eserler belirlendi. Dereceye giren eser sahiplerine 20 Aralık 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Dede Korkut Gençlik Şöleninde ödülleri takdim edilecek.

İstanbul’da yapılan “Türkiye Yüzyılında Dede Korkutun izinde “Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması sonucunda, Okullarda toplanan eserlerin İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğüne gönderilmesinin ardından Toplanan değerlendirme komisyonu her dalda üç eser seçti.

İstanbul’da Değerlendirme Komisyonu şu simlerden oluştu:

İsmail Türk, Zeynep Kalender, Hacı Ali Çömlek, Ali Baylan, Abdullah Köse ,Galip Özmen ,Ahmet Güler ,Erol Eren ,Gamze Aktaş ,Samet Ankaralıoğlu ,Tuba Kaya ,Tuncay Cüre ,Hakan Memur ,Emre Kılıç ,Hamza Öztürkçü ,Perihan Sarıkabak ,Elif Aygün ,Yasemin Sert ,Durdane Eldemir ,Feray Aktu ,Feride Kadak ,Gözde Alataş ,Muhterem Adıgüzel ,Halil Emre Apak ,Ercan İliş ,Akın Mert Üstüner ,Ülkü Şahin Kaykı.

İstanbul Değerlendirme Komisyonunun belirlediği eserlerde:

İstanbul’dan 18 Eser ödül almaya hak kazandı.

İSTANBUL

İstanbul Ortaokullar arası Resim Yarışması

1.Eser-Avcılar İlçesi-Canan Koçak, Avcılar İnönü Ortaokulu

2.Eser-Pendik İlçesi-Busenaz Öğel, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

3.Eser-Ataşehir İlçesi- Armin Karaca, TEB Ataşehir Ortaokulu

İstanbul Ortaokullar arası Hikâye Yarışması

1.Eser-Küçükçekmece İlçesi- Nehir Yanık, İMKB Yavuz Sultan Selim ortaokulu

2.Eser-Avcılar İlçesi- Havva Nur Işık, Ali Koray Ortaokulu

3.Eser-Silivri- Alya Daren Sobacıoğlu, Silivri Oraokulu

İstanbul Ortaokullar arası Şiir Yarışması

1.Eser-Kâğıthane İlçesi-Emir Mete Kandemir, Şehy Şamil İmam Hatip Ortaokulu

2.Eser-Avcılar İlçesi- Havvanur Tan-Ali Koray Orta Okulu

3.Eser-Beylikdüzü İlçesi-Derin Güz,Taki Mehmet Akif Ortaokulu

İstanbul Liseler arası Resim Yarışması

1.Eser-Kartal İlçesi- Merve Yılmaz, Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi

2.Eser-Pendik İlçesi- Sedanur Madenci, Abdulkadir Meragi Güzel sanatlar Lisesi

3.Eser-Sancaktepe İlçesi- İlayda Sağlam, Şehit Yüzbaşı Yusuf KenanMtal

İstanbul Liseler arası Şiir Yarışması

1.Eser-Beşiktaş İlçesi-Elanur Esin Şen, Anadolu Lisesi

2.Eser-Beyoğlu İlçesi-Serbülent Sinay, Galata Mtal

3.Eser-Zeytinburnu İlçesi-Oğuz Efe Koçak, Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi

İstanbul Liseler arası Hikâye Yarışması

1.Eser-Ümraniye İlçesi-Ayşegül Dursun, Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi

2.Eser-Arnavutköy İlçesi-Medine İşçi, Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi

3.Eser-Tuzla İlçesi-Victoria Azra Yiğit, Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi

BAYBURT

Bayburt’ta yapılan Özüm Sözüm Dede Korkut temalı “Türkiye Yüzyılında Dede Korkut’un izinde “Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması sonucunda, Okullarda toplanan eserlerin Bayburt İl Milli eğitim Müdürlüğüne gönderilmesinin ardından Toplanan değerlendirme komisyonu her dalda üç eser seçti.

Bayburt’tan 18 eser ödül almaya hak kazandı.

Bayburt Ortaokullar arası Resim Yarışması

1.Eser-Melike Ahsen ,Ünalan,Bilim Sanat Merkezi

2.Eser-Elif Sıla Narman, Mev.Konursu İmam Hatip Ortaokulu

3.Eser-Necibe Akarsu,Şehitler Ortaokulu

Bayburt Ortaokullar arası Şiir Yarışması

1.Eser-Çetin Mert Özdal,Bayburt Ortaokulu

2.Eser-Ahmet Yasir Fırat,Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

3.Eser-Zelal Çalyan,Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulu

Bayburt Ortaokullar arası Hikâye Yarışması

1.Eser-Alperen Affan Çakmak,Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu

2.Eser-Zeynep Hasanov,Şehitler Ortaokulu

3.Eser-Erva Karateke,Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Bayburt Liseler arası Resim Yarışması

1.Eser-Hacer Arıcıoğlu,Milli irade Anadolu Lisesi

2.Eser-Asude Aydın-Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi

3.Eser-Yasin Kılıç,Bayburt Fen Lisesi

Bayburt Liseler arası Şiir Yarışması

1.Eser-Emir Buğra Tepir,Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi

2.Eser-Sehersina Durmuş,Milli irade Anadolu Lisesi

3.Eser-Muhammet Emir Oraç,Bayburt Lisesi

Bayburt Liseler arası Hikâye Yarışması

1.Eser-Mustafa Taner,Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Eser-Naimenur Aydeniz,Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi

3.Eser-Zeliha Gün,Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi