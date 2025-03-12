Şubat ayı özellikle PC ve konsol oyunu satışları açısından olumlu geçti. PC ve konsol oyunları satışlarında yükseliş sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Şubat ayı oyun satışlarıyla ilgili paylaşımda bulunan Oyunfor, oyun satışlarının Ocak ayına göre yüzde 3, 2024 Şubat ayına göre ise yüzde 17 artış kaydettiğini açıkladı.

Bu artışın temel nedenleri, 30 yaş üzerindeki oyuncuların oyunlara daha çok yatırım yapması ve PC ve konsol oyunlarına olan talebin yükselmesi gösterildi.

Oyun alışverişlerinde Şubat ayında en çok alışveriş İstanbul’da gerçekleşirken İstanbul’u; Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

Şubat ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 30 yaş üstündeki oyuncular tarafından yapılırken, en çok oyun içi satış yapılan 10 oyun şöyle sıralandı: