TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Orta Vadeli Programla tarımda verimliliğin ve üretimin artırılacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programın (OVP) Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak yeni Orta Vadeli Programa göre tarımda verimliliğin ve üretimin artırılacak olmasının tarım sektörü adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Genel Başkan Çelik, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın ülkenin ekonomisi ve tarımı açısından olumlu olduğunu ve tarımın gelişimiyle birlikte topyekûn kalkınmaya büyük katkılar sağlayacağını kaydetti.

2025-2027 yıllarını içeren yeni Orta Vadeli Programın tarımda verimliliği ve üretimi artırıcı politikaları uygulamaya odaklı olduğunu belirten Çelik,” Üretmekten başka çaremiz olmadığını sürekli söylüyoruz. Dolayısıyla tarımsal üretime katkıda bulunacak uygulamaların biran önce etkin olarak hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda Orta Vadeli Programda da yer aldığı şekliyle planlı ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesi, tarımsal üretimde verim artışı ve işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile ekilebilir ve sulanabilir alanların genişletilmesi yoluyla tarımsal üretimin artırılması, Organize Tarım Bölgelerinin sayılarının artırılması, lojistik maliyetlerinin azaltılarak tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere kent tarımının desteklenecek olması, kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak olan başta gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan programların destekleme miktarlarının artırılacak olması ile birlikte bitkisel ve hayvansal üretimin özendirilecek olması, tarımsal istatistiklerin kapsamının genişletilmesi, genel tarım sayımının yapılması ve kapsamlı bir tarım envanterinin oluşturulması gibi pek çok uygulamayı bir milat olarak görüyor ve bu çerçevede atılacak adımları tüm gücümüzle destekliyoruz" diye konuştu.

Çelik, açıklanan Orta Vadeli Programın ülkemiz için hayırlı olması temennilerinde bulunarak, "Gerek ülke ekonomisine gerekse tarım ve hayvancılığa büyük bir ivme kazandıracak olan Orta Vadeli Program için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve programdaki tarımsal hedefleri başarıyla uygulayacağına inandığımız Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ’ya candan teşekkür ediyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektörü olarak programın başarıya ulaşması yolunda tüm gücümüzle çalışmaya, her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz" dedi.