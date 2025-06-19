Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde 2024 yılında sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlara ödülleri dağıtıldı.BURSA (İGFA) - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen törende geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, en fazla ihracat yapan 138 firma da Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Gelecek 10 on yılda yapay genel zeka, kuantum teknolojileri ve gelişmiş robotik sistemler bizi bekliyor. Bu teknolojik dalga yalnızca ürün geliştirmeyi değil, değer zincirinin her halkasını kökten dönüştürecek. Bu kritik dönemeçte Türkiye otomotiv ekosistemi olarak bu dönüşümün mimarlarından olmak durumundayız.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde 2024 yılının en başarılı kuruluşları ödüllendirildi. Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, gecede son 19 yılda 18 kez Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotivde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 138 firma Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerde ödüllere layık görüldü.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen geceye TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, OİB Yönetim Kurulu ile birlikte otomotiv endüstrisinin lider firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı. Ford Otomotiv’e birincilik ödülü OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve OSD Başkanı Cengiz Eroldu tarafından Ford Otomotiv Malzeme, Planlama ve Lojistik Lideri ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Onur Sarıkaya’ya takdim edildi.

“BU BAŞARI, 550 BİN KİŞİLİK BİR EMEĞİN SONUCU”

Ödül töreni, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada yer alan yaklaşık 200 ülkenin tamamına ihracat yapan otomotiv sektörünün kısa tanıtım filmi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2006 yılında 15 milyar dolarla başlayan ihracat liderliğinin 2024 yılında ulaşılan 37,2 milyar dolarlık rekor seviyeye taşındığını belirtti. Otomotiv sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 16,5 pay alarak bir kez daha zirvede yer aldığını vurgulayan Çelik, sektörün küresel zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini kaydetti. 2025 hedefleri doğrultusunda yılın ilk beş ayında 16,6 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını ifade eden Çelik, yalnızca mayıs ayında gerçekleşen 4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık performansına imza atıldığını söyledi.

Bu başarının ardında 550 bin kişilik bir istihdam gücü, 50 bine yakın mühendis, 200’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi olduğuna dikkat çeken Baran Çelik, “Her üç dakikada sekiz araç üreten, bu araçların altısını ihraç eden bir sektör yapısına sahibiz. İhracat yapmadığımız ülke neredeyse kalmadı. Küçük ada devletlerinden en büyük ekonomilere kadar, bayrağımızı 200’den fazla ülke ve bölgede gururla dalgalandırdık. Tüm ihracatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“YARINI KAZANMAK İÇİN BUGÜNDEN ADIM ATMALIYIZ”

Baran Çelik, konuşmasında otomotiv sektörünün geçirdiği köklü dönüşüme de dikkat çekti. Dijitalleşme, elektrifikasyon, yapay zekâ, otonom sürüş ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yaşanan hızlı değişimin artık sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan Çelik, “Önümüzdeki dönemde yapay genel zeka, kuantum teknolojileri ve gelişmiş robotik sistemler yalnızca ürünleri değil, tüm değer zincirini dönüştürecek” dedi.

Bu dönüşüm sürecinde Türkiye otomotiv ekosisteminin sadece gözlemci değil, öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Çelik, “Ancak bunu başarabilmek için bazı yapısal engelleri birlikte aşmalıyız. Yüksek enflasyon, kurdaki istikrarsızlık, enerji maliyetleri ve finansmana erişim gibi sorunlar, sektörümüzün büyüme potansiyelini sınırlıyor. Zaman zaman ‘rekor kırıyorsunuz ama destek istiyorsunuz’ eleştirileriyle karşılaşıyoruz. Ancak biz bugünü değil, yarını da kazanmak için bu destekleri talep ediyoruz. Dönüşüm hızını yakalayamazsak, yerli üretim ve ihracatta sağladığımız avantajları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm, batarya teknolojileri, Ar-Ge yatırımları ve rekabetçi finansman modelleri gibi alanlarda sektör özelinde daha kapsamlı destekler beklediklerini de ifade eden Baran Çelik, Ticaret Bakanlığı’na verdikleri destek ve teşvikler için, TİM’e de sektörün sesini duyurmaya yönelik katkıları için teşekkür etti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da “Bakanlık olarak otomotiv sektörümüzü desteklemek adına çalışmalar yürütüyoruz. Korumacılık savaşlarını yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda ABD gibi dev bir pazara yönelik eyalet bazlı desteklere geçeceğiz ve her eyalette düzenlenecek fuarlarda firmalarımıza destek olacağız” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise “2006 yılında 15 milyar dolar olan otomotiv sektörü ihracatımız, 2025 sonunda 40 milyar doları bulacak. Otomotiv endüstrimiz, sol şeritten ilerlemeye devam eden ve takdiri hak eden bir sektörümüz. Ülkemiz gibi sektörümüz de her ülkeye ihracat yapıyor. Tüm ihracatçıları gönülden tebrik ediyorum” dedi.

OTOMOTİV İHRACAT ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ - 2024

1-Ford Otomotiv San. A.Ş.

PLATİN İHRACATÇI ÖDÜLLERİ – 2024

2-Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş.

3-Kibar Dış Ticaret A.Ş.

4-Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi

5-TGS Dış Tic. Aş

6-Mercedes-Benz Türk Aş

7-Bosch San. Ve Tic. Aş