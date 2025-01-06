Türkiye’de otomotiv sektörü, güçlü tüketici talebi, ötelenmiş tüketici talebi, yenilenen kampanyalar ve pazarın dinamik yapısıyla 2025 yılında da canlılığını sürdürecek. Sıfır kilometre araç satışlarının 2025'te de 1 milyon adedin altına düşmesi beklenmiyor.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv pazarı iyi bir yılı daha geride bıraktı.

Aralık ayı satış beklentilerinin 160 bin – 170 bin adet bandında olduğunu ifade eden otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır kilometre araç pazarında 2023 yılı rekorunun kırılacağını gösterdiğine işaret olduğunu kaydetti. İkinci elde 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını beklediklerini ifade eden Yalçın, "Yılın son haftasında yapılan düzenlemeyle engelli muafiyetinde araç yenileme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca ÖTV muafiyetinden yararlanacak araçlar için en az yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Araç yenileme süresinin 10 yıla çıkarılması, engelli bireylerin araç değiştirme sıklığını azaltacaktır. Bu durum, 2025 yılında engelli ÖTV muafiyetli araç satışlarında düşüşe neden olabilir. Yüzde 40 yerlilik şartı ise, engelli bireylerin yerli üretim araçlara yönelmesini teşvik edecektir. Bu da yerli otomobil üreticileri için bir avantaj oluşturabilir” diye konuştu.

Bu arada Türkiye’de otomotiv sektörünün, güçlü tüketici talebi, ötelenmiş tüketici talebi, yenilenen kampanyalar ve pazarın dinamik yapısıyla 2025 yılında da canlılığını sürdüreceğini vurgulayan Yalçın, sıfır kilometre araç satışlarının 2025 yılında da 1 milyon adedin altına düşmesini beklemediklerini söyledi.

2025’te ikinci el satışlarının ise, talebin güçlü kalması ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini kaydeden Yalçın, gerek sıfır kilometre araçlar, gerekse ikinci el pazarda yeni yılda büyüme ivmesinin bu yıl korunacağını kaydetti.