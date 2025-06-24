Düzce'nin Kültür mahallesi Mansur Bayram caddesi üzerinde otomobil ile araç trafiğine kapalı olan İstanbul caddesinde merkez istikametine giden motosikletle çarpıştı.SEFER DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kültür mahallesi Mansur Bayram caddesi üzerinde seyir halinde olan S.K. İdaresindeki 81 AN 577 plakalı otomobil ile araç trafiğine kapalı olan İstanbul caddesinde merkez istikametine giden E.O. yönetimindeki 81 ADJ 736 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralanan Otlu ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.