Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu
"Sevginin Gücü" (Leon: The Professional) adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Portman, Ballon d'Or 2024 Ödülleri'ne katılmak üzere gittiği Paris'ten Türkiye'ye geldi....Devamı için tıklayınız
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