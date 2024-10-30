Hadise'nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya herkesi susturdu Hadise'nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya herkesi susturdu
Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da! İlk durağı Kız Kulesi oldu
"Sevginin Gücü" (Leon: The Professional) adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Portman, Ballon d'Or 2024 Ödülleri'ne katılmak üzere gittiği Paris'ten Türkiye'ye geldi....Devamı için tıklayınız