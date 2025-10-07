Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy Özlü Mahallesi’nin yarım asırlık özlemine son verdi. Ekipler Özlü halkının yıllardır beklediği asfalt çalışmalarına başladı.

ORDU (İGFA) - Yarım asrı aşkın süredir Gölköy Özlü Mahallesi’nde çamurla, tozla ile mücadele eden vatandaşlar artık rahata kavuşuyor. Yıllarca stabilize yolda ulaşım sağlamaya çalışan mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile bu sorundan kurtuluyor. Bu kapsamda Gölköy ilçesinde sahada olan ekipler yolun günümüz şartlarına uygun, modern ve konforlu olması için kolları sıvadı.

1,5 KM’Sİ TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 200 hanenin kullandığı 4 km uzunluğundaki güzergahta asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği güzergahta 1.5 km’lik bölümde hizmet tamamlandı. Geriye kalan bölümler ise kısa sürede yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Özlü Mahallesi Muhtarı Ahmedi Zinnuri Akdin, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Güler’e teşekkür etti.

Muhtar Akdin şöyle konuştu:

“Mahallemizde asfaltımıza başladık. Bu yolumuz 1982 de açıldı. Şu anda yapılan bu hizmet bu zamana kadar aldıklarımızın en iyisi. Öncesinde bu mahallede tozdan, topraktan duramıyorduk. Başkanımız Hilmi Güler’den Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmet bizim yıllardır beklediğimiz bir özlemdi. Bu yolu yaklaşık 200 hanemiz kullanıyor.”

MAHALLE SAKİNLERİ HİZMETİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Özlü Mahallesi sakinleri ise yapılan asfalt çalışmasını sevinçle karşıladı. Yıllardır toz, toprak ile uğraştıklarını söyleyen vatandaşlar,” Allah Hilmi Başkanımızdan razı olsun. Allah devletimize güç versin” dediler.

6,5 YILDA 86 KM YOL

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi 6,5 yıllık süre içerisinde Gölköy ilçesinde 86 km yolu modern görünüme kavuşturarak ulaşımda büyük bir dönüşüm sağladı.