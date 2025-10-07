Konya Büyükşehir Belediyesi, terör devleti İsrail’in Filistinlilere uyguladığı soykırımın ve Filistin direnişinin yıldönümünde “Sırr Maceracı Kudüs” filminde “Engelsiz Konya” uygulamasına üye görme ve işitme engellileri ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı soykırımın ve Filistin direnişinin yıldönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. “Engelsiz Konya Mobil Uygulaması”na üye engelli bireyler ve aileleri, “Sırr Maceracı Kudüs” adlı animasyon sinema gösteriminde bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Merkezi Sinema Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, görme engelliler için sesli betimleme ve işitme engelliler için işaret dili desteği sunuldu. Yaklaşık 300 engelli birey ve ailesinin katılım sağladığı sinema etkinliği, Kudüs’ün anlamına ve Filistin halkının yaşadığı direnişe dikkat çekti.

Katılımcılar, farkındalık oluşturan film gösteriminden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“AYNI GÖRÜYOR GİBİ YAŞIYORUZ FİLMİ”

Rumi Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Ökkeş Mendilli, etkinliğin önemine değinerek engellilere yönelik faaliyetlerde Konya Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte hareket etmeye devam ettiklerini vurguladı. Mendilli, “Şu anda İsrail’in saldırılarının tam üst düzeyde olduğu bir zamanda böyle betimlemeli bir filmin olması ve engellilerin buna dahil edilmesi çok anlamlı oldu. Bizim de duygu ve düşüncelerimizi anlatabileceğimiz bir platform oluşturdukları için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Uğur İbrahim başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı oldu. Betimlemeler de çok güzel. Aynı görüyor gibi yaşıyoruz filmi. Bu tarihe denk gelmesi çok anlamlıydı” dedi.

“BETİMLEMEYLE ADETA KAFAMIZDA CANLANDI”

Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca da yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle bir görme engelli olarak betimlemeyle adeta kafamızda canlandırıldı, çok güzel olmuş. Hakikaten Kudüs’ün o eşsiz tarihini, Hz. Süleyman’dan gelen o muhteşem hayat öyküsünü bugün bir kez daha burada adeta yaşıyor gibi anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok anlamlı ve çok kıymetli bir program oldu. Bu programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. İyi ki katılmışız diyoruz” diye konuştu.

“BU FİLM BUGÜN DAHA ANLAMLIYDI”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Görme Engelli İsmet Çavdar da birçok sivil toplum kuruluşu adına etkinliğe katıldıklarını belirterek, “Yıllardır bu betimlenmiş filmi çeşitli kanallardan izlememe rağmen bugünkü daha anlamlıydı. Böyle bir programa bizleri davet ettiğinizden dolayı minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Başta Uğur Başkanıma bizleri düşündüğünden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz Müslüman halkı olarak Kudüs’ün, Filistin’in yanındayız, Büyükşehir Belediyesi’yle beraber yapılacak her türlü hizmete hazır olduğumuz gibi emrindeyiz” ifadelerini kullandı.