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One Direction grubunun yıldızı Liam Payne'nin ölmeden önceki notu ortaya çıktı!
İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, geçtiğimiz hafta Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bu haber dünya çapında üzüntü yaratırken, Liam Payne'nin kız arkadaşı...Devamı için tıklayınız