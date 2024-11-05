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Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Akkuş ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından ise Buruk'un adı, aşk dedikodularına karışmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Buruk'un eski eşi...Devamı için tıklayınız