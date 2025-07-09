Gelir İdaresi Başkanlığı, kredi kartı ve elektronik ödeme araçlarıyla yapılan tahsilatlara yönelik usul ve esasları belirlemek için VUK Genel Tebliği taslağı hazırladı. Görüşler 24 Temmuz 2025’e kadar alınacak.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıtlı ekonomiyi desteklemek, vergi güvenliğini artırmak ve satış hasılatlarının doğru tespitini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan gibi ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek için Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği taslağı hazırlandı.

Taslak, mükelleflerin kendi ödeme sistemlerini kullanmasına ve bankalar ya da ödeme hizmet sağlayıcılarının bu sistemleri bayilik sözleşmeleriyle diğer mükelleflere tahsis etmesine yönelik kuralları kapsıyor.

GÖRÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazırlanması için çalışmalar devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı, taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkı sağlanması için görüş ve önerileri almak üzere 24 Temmuz 2025 Perşembe günü sonuna kadar [email protected] e-posta adresine davet etti.

Söz konusu Tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.