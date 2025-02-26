İrem Derici ile aynı uçakta yolculuk yapan yazar Sevda Türküsev arasındaki uçak gerilimi sosyal medyaya gündem olmuştu. İrem Derici'nin Avukatı Ayşegül Mermer, konu hakkında asılsız haber yapan kişi ve kurumlarla ilgili yasal yollara başvurarak hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İkili arasındaki uçak gerilimi sonrasında sosyal medyaya yansıyan olaylar ardından İrem Derici'nin vekili avukat Ayşegül Mermer'den açıklama geldi.

Müvekkili İrem Derici'nin 24 Şubat 2025 günü İstanbul Havalimanı'nda hiç tanımadığı isminin sonradan Sevda Türküsev olduğunu öğrendiği şahıs tarafından izni olmadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp asılsız iddialara maruz kaldığını belirten Avukat Mermer, "Sevda Türküsev, müvekkili bir yandan kameraya çekip bir yandan da duyacağı şekilde yüksek sesle “Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!" şeklinde sözlerle ithamlarla bulunmuştur. Sevda Türküsev kamera kaydını tüm sosyal medya hesabından paylaşarak kamuya mal olmuş bir sanatçı olan müvekkili küçük düşürücü asılsız ve mesnetsiz ithamlarını etkileşim kazanmak için takipçileri ile paylaşmıştır" dedi.

Daha önce benzer şekilde kaotik bir ortam oluşturarak, bundan beslenmek saiki ile gerçek dışı haberlere taraf olan ve bu tip süreçlerin içinde yer alan şahsın müvekkil İrem Derici hakkındaki iddiaları tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz bir nitelik taşıdığını ifade eden Avukat Ayşegül Mermer, yazılı açıklamasında, "Ayrıca uçak içerisinde hava yollarının çalışanlarına herhangi bir şikayetini intikal ettirmeyen şahsın uçaktan indikten sonra bu şekilde bir paylaşım yapmasından beklediği menfaati de kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu konu hakkında asılsız haber yapan kişi ve kurumlar ile ilgili de yasal yollara başvurarak hukuki süreç başlatacağımızı bildiririz" ifadelerine yer verdi.