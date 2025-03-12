NYPD Toplum İlişkileri Bürosu tarafından Brooklyn’de iftar yemeği organize edildi. İftar, Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunarak toplumu bir araya getirdi.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York Polisi (NYPD), Brooklyn’de düzenlediği iftar yemeğiyle, toplumla bağlarını güçlendirdi.

NYPD Toplum İlişkileri Bürosu tarafından organize edilen etkinlikte, Türk ve dünya mutfağından birçok farklı lezzet katılımcılara sunuldu.

Etkinliğe, 61. Bölge Yardımcı Polis Birimi Komutanı Kenan Taşkent’in yanı sıra Türk ve Müslüman polis memurları, sivil katılımcılar ve bölge sakinleri katıldı.

İftar yemeği, yalnızca bir araya gelmenin ve dayanışmanın simgesi olmakla kalmayıp, farklı kültürlerin bir arada nasıl huzur içinde yaşadığını da gösterdi.