Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Konya’nın Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Başkan Altay, “UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde bulunan Çatalhöyük ile başlayan yaşam, kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Konya aynı zamanda bir kadim başkent. 200 yıl Selçuklu medeniyetine başkentlik yapmış bir şehir. Etrafınıza baktığınızda o dönemden kalma çokça eser görebilirsiniz. Milyonlarca insan Hazreti Mevlana’yı ve onun felsefesini anlamak adına Konya’yı ziyaret ediyor” diye konuştu.

“150’DEN FAZLA ÜLKEYE YILLIK 4 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACATI OLAN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİK”

Başkan Altay, son dönemde Konya’nın özellikle tarımda ve sanayide çok öne çıkan bir şehir haline geldiğini vurgulayarak, “Tarımsal üretimde sadece kendisi için değil Türkiye ve dünya için üreten bir şehirde bulunuyoruz. Konya, tarımsal makine konusunda da Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden birisi. Ayrıca sanayi üretiminde de hızla üst sıralara doğru tırmanıyor. Organize sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde çok farklı sektörlerde binlerce insanın çalıştığı fabrikalar oluştu. Şuan da 150’den fazla ülkeye yıllık 4 milyar dolara yakın ihracatı olan bir şehir haline geldik. Ziyaretinize iş geliştirme uzmanıyla gelmeniz, Türkiye’de Konya ile Norveç arasındaki ticari ve sanayi iş birliğinin gelişmesinde büyük bir katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder de Başkan Altay’a ev sahipliği için teşekkür ederek, “Sizin de söylediğiniz gibi özellikle ticari ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 100. Yılını kutlayacağız. Dışişleri Bakanlığı ile bu yıl dönümünü nasıl kutlayabiliriz diye görüşmeler yapıyorduk. Çünkü bu aramızdaki ilişki çok sağlam, dostça ve sağlıklı bir ilişki. Bu yüzden burada olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Gaarder, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni de inceleyerek, bilgi aldı.